Трамваи задерживаются на Чертановской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице на улице Чертановской по техническим причинам задерживаются трамваи № 1 и 16, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Маршруты временно изменены – вместо улицы Академика Янгеля трамваи ходят до Балаклавского проспекта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что утром произошло возгорание на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 1. Водитель, заметив неисправность, остановил трамвай и оперативно вывел всех пассажиров из вагона.

В Дептрансе добавили, что в настоящее время горожане могут воспользоваться автобусами, которые работают по маршрутам трамваев.

Ранее несколько трамваев задерживались на площади Борьбы. Причиной изменений в расписании маршрутов № 7, 9 и 50 стала непогода.