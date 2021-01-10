Несколько электричек задерживаются в сторону области на Горьковском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько электричек задерживаются на станции "Стройка" Горьковского направления Московской железной дороги, сообщили в пресс-службе МЖД.
"В пути задерживается несколько пригородных поездов", – заявили представители МЖД.
Отмечается, что задержка электричек произошла по техническим причинам. На станции "Стройка" остановился пригородный поезд, который следовал из Москвы в Балашиху.
По словам пресс-службы МЖД, в настоящее время ведутся работы над возобновлением движения поездов. Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Ранее по техническим причинам задерживалось движение электричек на участке Москва – Крюково. Они шли с увеличенными интервалами.