Несколько электричек задерживаются в сторону области на Горьковском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько электричек задерживаются на станции "Стройка" Горьковского направления Московской железной дороги, сообщили в пресс-службе МЖД.

"В пути задерживается несколько пригородных поездов", – заявили представители МЖД.

Отмечается, что задержка электричек произошла по техническим причинам. На станции "Стройка" остановился пригородный поезд, который следовал из Москвы в Балашиху.

По словам пресс-службы МЖД, в настоящее время ведутся работы над возобновлением движения поездов. Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее по техническим причинам задерживалось движение электричек на участке Москва – Крюково. Они шли с увеличенными интервалами.