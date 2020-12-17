На Павелецком направлении МЖД задерживаются поезда

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Движение поездов по Павелецкому направлению МЖД и аэроэкспресса осуществляется с увеличенными интервалами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Сообщается, что в 17:49 на перегоне Бирюлево – Коломенское остановился пригородный поезд по техническим причинам. Туда отправили вспомогательный локомотив, который доставит электричку до Павелецкого вокзала.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – отметили в пресс-службе.

Чуть позже там сообщили, что железнодорожники восстановили движение поездов. В МЖД отметили, что предпринимаются все меры по сокращению опоздания задержанных поездов.

Ранее движение поездов задерживалось на Курском направлении МЖД и МЦД-2. Это было связано с повреждением кабеля возле станции Щербинка.