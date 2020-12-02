Сбой в движении поездов произошел на Ленинградском направлении ОЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой произошел в движении пригородных поездов на перегоне Химки – Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщает пресс-служба магистрали.

Причиной стало падение балки на железнодорожные пути при производстве работ, выполняемых сторонней организацией, уточнили в пресс-службе.

Сейчас специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы устранить возникшие неисправности и сократить отставание поездов.

Ранее поезда на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 ввели в график после сбоя. Интервалы движения были увеличены по техническим причинам.