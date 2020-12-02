Движение поездов на Курском направлении МЖД и МЦД-2 ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 следуют по графику. До этого интервалы движения были увеличены по техническим причинам.



"В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию", – говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В среду утром сообщалось, что несколько поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД следуют с увеличенными интервалами.

Несколько дней назад из-за технических неполадок было затруднено движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково МЖД и МЦД-1. Оно было оперативно восстановлено и введено в график.

