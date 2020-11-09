Движение аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево ввели в график после сбоя

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Движение поездов "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении ввели в график после сбоя. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении следуют по расписанию. Отдельные рейсы задерживаются не более чем на 10 минут", – рассказали в пресс-службы компании-перевозчика.

Из-за задержек в расписании пассажирам предложили пользоваться экспресс-автобусами от станции метро "Ховрино".

Также из-за технических неполадок было затруднено движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково МЖД и МЦД-1. На данный момент оно восстановлено в полном объеме, предпринимаются усилия по введению поездов в график.

