Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево следуют с отклонениями от графика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда аэроэкспресс следуют с отклонениями от графика на Шереметьевском направлении. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте перевозчика.

"Совместно с коллегами из МЖД делаем все возможное для скорейшего восстановления графика и приносим извинения за доставленные неудобства", – добавили в пресс-службе компании.

Там отметили, что для поездки в аэропорт можно воспользоваться экспресс-автобусами, которые следуют от станции метро "Ховрино". Продолжительность поездки составит 20 минут.

Пассажиры могут задать интересующие вопросы по телефону 8 (800) 700-33-77.

Ранее стало известно, что по техническим причинам на Савеловском направлении и МЦД-1 в сторону области задерживаются несколько пригородных поездов.

