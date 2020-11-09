Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Савеловском направлении и МЦД-1 задерживаются поезда. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.

"На Савеловском направлении и D1 по техническим причинам затруднено движение поездов в сторону области. Совместно с коллегами из МЖД прилагаем максимальные усилия, чтобы стабилизировать движение как можно быстрее", – говорится в сообщении.

Также в компании принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Ранее сбой произошел на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Несколько пригородных поездов следовали с задержкой. В ЦППК уточнили, что это было связано с неисправностью поезда.