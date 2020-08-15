Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенным интервалом, опоздания также фиксируют на Курском направлении МЖД, передает телеканал Москва 24.

Сбой в расписании произошел по техническим причинам.

Дептранс сообщает о приостановке движения поездов в метро. На Таганско-Краснопресненской линии они не курсировали от "Спартака" до "Баррикадной" из-за человека на пути, в обратном направлении транспорт следовал с увеличенными промежутками. К текущему моменту движение восстановлено.

На этой неделе несколько электричек на Киевском направлении МЖД задерживались из-за остановки грузового поезда. Он встал на перегоне Латышская – Нара по техническим причинам. В тот же день движение ввели в график.