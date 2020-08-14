Расписание поездов между станциями Курская и Дмитровская на МЦД-2 изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Расписание движения электропоездов между станциями Курская и Дмитровская на центральном участке второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится в августе. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В дневное время до конца августа не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны. До 31 августа с 13:00 до 15:00 нет движения на центральном участке МЦД-2", – рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
На период ограничений поезда будут следовать с увеличенными интервалами и по укороченным маршрутам. Изменится и расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги.
В ЦППК призвали пассажиров учитывать новые особенности движения поездов при планировании поездок.
Ранее стало известно, что 17–20 и 22–23 августа изменится график движения электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД. На нескольких участках будут проводить путевые работы.
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