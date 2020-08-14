Расписание электричек двух направлений МЖД изменится в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 17–20 и 22–23 августа, сообщает пресс-служба железной дороги.

Там будут проводить работы по развитию инфраструктуры, на это время движение организуют по соседним путям. У некоторых поездов поменяются время отправления и прибытия, а также число остановок. Несколько из них проследуют по укороченным маршрутам, часть выведут из расписания.

С 17 по 20 августа ремонтно-путевые работы запланированы на первом главном пути участка Бескудниково – Москва-Бутырская. Технологические окна назначены преимущественно на ночь – с 21:55 до 4:25. 23 августа с 0:00 до 10:30 на станции Баковка демонтируют временные пролетные строения.

Расписание ряда пригородных электропоездов Киевского направления также изменится в августе. Демонтаж временных мостовых конструкций на станции Крекшино запланирован 21–23 и 28–30 августа. До конца года планируется ввести в эксплуатацию мосты через реки Сетунь и Ликовку.