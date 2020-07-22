Расписание электричек Киевского направления МЖД изменят из-за ремонтных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Расписание ряда пригородных электропоездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июле и августе 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В июле – августе на нескольких участках Киевского направления Московской железной дороги пройдут работы по развитию путевой и пассажирской инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности движения и повышение комфорта пассажиров", – рассказали в пресс-службе МЖД.
В ночь с 24 на 25 июля железнодорожные рабочие начнут строительство тоннельной части вестибюля на остановочном пункте Крекшино. Переход длиной 51 метр оснастят четырьмя выходами, а также инфраструктурой для маломобильных пассажиров. Кроме того, внутри будут кассы и турникеты.
Демонтаж временных мостовых конструкций на станции Крекшино запланирован на ночные и утренние часы с 31 июля на 1 августа, 8 на 9 августа, а также 21-23 и 28-30 августа.
Кроме того, предусмотрены технологические окна для переключения первого и второго главных путей на железнодорожном мосту через реку Незнайку – это участок Толстопальцево – Крекшино, а именно у станции Санино. Процедура будет производиться с 2:00 26 июня до 2:00 27 июля и с 1 по 2 августа.
В пресс-службе МЖД подчеркнули, что на Киевском направлении до конца 2020 года планируют ввести в эксплуатацию мосты через реки Сетунь и Ликовку.
Накануне стало известно, что началось строительство второго путепровода на железнодорожной линии между терминалами аэропорта Шереметьево. Согласно проекту, она будет двухпутной.
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