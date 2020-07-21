Второй путепровод построят между терминалами Шереметьево

13:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство второго путепровода началось на железнодорожной линии между терминалами аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), работы проведут в два этапа.
"На первом предполагается возведение двухпутной железнодорожной линии длиной 4,2 километра, которая пройдет вдоль летного поля и включит две железнодорожные эстакады в 600 метров и 1,4 километра, а также вокзального терминального комплекса", – объяснили в организации.
Подчеркивается, что уже после первого этапа строительства станет возможным движение поездов-шаттлов из Южного терминального комплекса в Северный. Интервал движения в этом случае составит 15 минут.
На втором этапе работ новая линия будет соединена с Савеловским направлением МЖД. Благодаря этому поезда из Москвы смогут напрямую следовать к Южному или Северному терминалу аэропорта.
На данный момент завершено строительство первой эстакады длиной 600 метров. Вторая эстакада начата, она пройдет на высоте 10-12 метров вдоль Шереметьевского шоссе.
Дорога будет завершаться у трехэтажного вокзального комплекса с двумя платформами, турникетной и кассовой зонами. Его интегрируют с пешеходным переходом, который ведет от парковки к терминалу В в Шереметьево.
В начале июля стало известно, что Москомэкспертиза согласовала проект строительства другого путепровода – от проспекта Генерала Дорохова до Веерной улицы. Длина дороги составит 140 метров.
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