Северо-Восточную хорду продлят за МКАД в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Северо-Восточную хорду продлят за Московскую кольцевую автомобильную дорогу от Косинской развязки до улицы Покровской через три года. Об этом сообщили представители департамента строительства, передает РИА Новости.
Данный проект предусматривает строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от улицы Лухмановской до границ с Подмосковьем.
"Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля текущего года. Начальная (максимальная) цена контракта – 22,2 миллиарда рублей", – говорится в сообщении ведомства.
Поясняется, что строительные работы должны провести в течение 34 месяцев с даты заключения этого контракта. Так, в дальнейшем магистраль свяжет новую трассу М11 Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой.
Ранее сообщалось, что путепровод возле платформы Петровско-Разумовская реконструируют. По окончании работ путепровод будет состоять из четырех полос движения в каждую сторону.
Кроме того, говорилось, что новую дорогу от МКАД до Коммунарки откроют в ближайшие месяцы. Специалисты завершают отделочные работы в тоннеле направленного левоповоротного съезда с МКАД и на пешеходном переходе.
Трассу Москва – Казань могут построить раньше срока
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