Собянин назвал сроки завершения строительства проспекта Генерала Дорохова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство новой вылетной магистрали – проспекта Генерала Дорохова – планируют завершить в 2020 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник осмотрел объект и напомнил, что работы были возобновлены после пандемии коронавируса. Новая трасса свяжет Третье транспортное кольцо (ТТК) с МКАД.

"Две трети этой магистрали уже построено и запущено. Остался относительно небольшой кусок – около 6 километров, но он достаточно сложный, с большим выносом инженерных коммуникаций, сооружений и так далее. Мы планировали его запустить в конце следующего года. Может быть, удастся на год даже раньше запустить этот объект", – заявил мэр.

По словам Собянина, работы также продолжаются на Северо-Восточной хорде и на Южной рокаде. В целом за 2020 год должно быть построено 96 километров дорог, 22 искусственных сооружения разного назначения, а также будет оборудовано больше 20 пешеходных переходов.

Проспект Генерала Дорохова пройдет от транспортной развязки на МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Общая протяженность новой трассы составит 27,4 километра. На ней будет по шесть полос движения в каждом направлении.

Третий участок автодороги, где сейчас идут работы, проходит между улицей Минской и ТТК. Здесь планируется образовать основной ход трассы, боковые проезды, съезды и подъездные дороги. В районе путепровода-съезда также установят шумозащитные экраны.

Первый участок проспекта Генерала Дорохова, включающий в себя транспортную развязку на МКАД и основной ход магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе, открыли в сентябре 2019 года. Движение до Минской улицы – по второму участку трассы – запустили в январе 2020 года.

