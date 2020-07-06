Путепровод появится между Веерной улицей и проспектом Генерала Дорохова

06 июля, 19:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москомэкспертиза согласовала проект путепровода через пути Киевского направления железной дороги. Известно, что он будет проходить от проспекта Генерала Дорохова до Веерной улицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Путепровод длиной почти 140 метров соединит улицу районного значения Веерную с проспектом Генерала Дорохова, проходя над путями Киевского направления железной дороги", – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Отмечается, что было организовано канализированное пересечение проектируемой магистрали с улицами Матвеевской и Веерной вместо существующего кругового пересечения.
В дальнейшем на путепроводе будет организовано шестиполосное движение (по три полосы в каждом направлении). Кроме того, ожидается, что с окончанием реконструкции двух улиц там будут возведены регулируемые наземные пешеходные переходы.
Еще там сделают дорожные знаки, ограждения, информационные указатели, нанесут разметку, а также поставят несколько новых светофоров.
Ранее говорилось, что путепровод возле платформы Петровско-Разумовская реконструируют. Специалисты также установят ограждения и защитные экраны.
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