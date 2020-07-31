Дороги и велодорожки планируют построить у станций Киевского направления МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 30 километров дорог и 48 километров велодорожек планируют построить около станций Киевского направления МЖД, сообщил заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана столицы Денис Власов.
"В рамках проекта запланировано строительство 29,3 километра уличной дорожной сети и порядка 48 километров связной велодорожной сети. Чтобы улучшить условия работы наземного пассажирского транспорта вдоль направления, предусмотрено размещение еще пяти отстойно-разворотных площадок в дополнение к трем существующим", – приводит слова Власова Агентство "Москва".
По его словам, около 450 тысяч человек проживают на прилегающих к Киевскому направлению территориях.
Ранее сообщалось, что до 2 августа специалисты будут проводить путевые работы на Киевском направлении МЖД. Корректировка графика коснется поездов, которые едут по следующим участкам: Калуга-1 – Киевская, Нара – Киевская, Апрелевка – Киевская, Солнечная – Калуга-1.
В ЦППК призвали заранее планировать поездки. Кроме того, для удобства пассажиров курсируют компенсационные автобусы
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