Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 26 июля и 2 августа

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Путевые работы проведут на Киевском направлении Московской железной дороги 26 июля и 2 августа, сообщает пресс-служба ЦППК.
Корректировка графика коснется поездов, которые едут по следующим участкам: Калуга-1 – Киевская, Нара – Киевская, Апрелевка – Киевская, Солнечная – Калуга-1.
В ЦППК призвали заранее планировать поездки. Кроме того, для удобства пассажиров 26 июля и 2 августа на Киевском направлении пустят компенсационные автобусы. Для того чтобы воспользоваться ими, желающим необходимо будет предъявить действительный билет или абонемент ЦППК.
"Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в AppStore и Google Play", – сообщили в пресс-службе ЦППК.
Ранее стало известно, что несколько поездов Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 следуют по маршрутам с увеличенными интервалами по техническим причинам.
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