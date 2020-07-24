Электрички нескольких направлений МЖД и МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами

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Несколько электричек Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"Московская железная дорога принимает все меры, чтобы ввести движение в график", – говорится в сообщении.

МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД следовали с увеличенными интервалами из-за повреждения провода. На место происшествия оперативно прибыли специалисты. Им удалось восстановить контактный провод, что позволило возобновить движение поездов.

