Движение поездов на участке МЦД Подольск – Нахабино изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
График движения поездов на втором диаметре МЦД (Подольск – Нахабино) изменится в июне. Речь идет об участке от станции Курская до станции Дмитровская, сообщается на портале МЦД.
Изменения связаны со строительством центрального участка Каланчевская – Курская. Из-за этого поезда не будут ездить по будням с 10:50 до 14:15, по выходным – с 10:15 до 14:15, с 14:15 до 18:45 они будут курсировать с увеличенным интервалом.
До конца 2021 года на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" появятся пять мини-вокзалов с современным дизайном. Станции Долгопрудная, Новодачная, Тимирязевская, Сетунь, Баковка будут реконструированы в едином стиле линии МЦД.
На станции МЦД-1 Новодачная завершены основные строительно-монтажные работы. В ходе работ были демонтированы две существующие платформы и построена одна новая. Появился надземный вестибюль, имеющий транзитный переход и кассово-турникетный зал.
На этом же диаметре стартовало строительство станции Петровско-Разумовская. На первом этапе планируется возвести одну платформу. Кроме того, специалисты соорудят наземный мост-конкорс для быстрой и удобной пересадки на станции"Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий подземки.
Впоследствии станция войдет в транспортно-пересадочный узел. Таким образом, будет увеличена мобильность населения и улучшена транспортная доступность близлежащих районов.
С апреля станции диаметров начали дезинфицировать каждые два часа. Всем сотрудникам, работающим с пассажирами, выданы маски, перчатки и антисептик. Они обрабатывают валидаторы, турникеты, аппараты по продаже билетов, скамейки, стойки SOS и другие поверхности.
"Мосгорсправка": дезинфекция метро и МЦД
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