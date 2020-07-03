Поезда на перегоне Тушино – Павшино МЦД-2 следуют по одному пути из-за дождя

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
Поезда на перегоне Тушино – Павшино Московского центрального диаметра "Курско-Рижский" (МЦД-2) следуют с ограниченной скоростью по одному пути из-за непогоды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
"В связи с этим движение электричек на МЦД-2 осуществляется с увеличенным интервалом", – отметили в пресс-службе. В МЖД принесли извинения за доставленные неудобства и обещали принять все необходимые меры по сокращению задержанных поездов.
Ранее сообщалось, что на маршруте МЦД-2 и Рижском направлении МЖД поезда следуют с увеличенными интервалами из-за непогоды. За изменениями в графике попросили следить в приложении ЦППК.
Вечером в пятницу на Москву обрушился сильный ливень. Из-за непогоды бригады Мосводостока перешли на усиленный режим работы. В городе задействованы 300 бригад и 270 единиц техники.
Из-за дождя Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности на 4 июля. В МЧС рекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: