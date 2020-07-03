Поезда на перегоне Тушино – Павшино МЦД-2 следуют по одному пути из-за дождя

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Поезда на перегоне Тушино – Павшино Московского центрального диаметра "Курско-Рижский" (МЦД-2) следуют с ограниченной скоростью по одному пути из-за непогоды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"В связи с этим движение электричек на МЦД-2 осуществляется с увеличенным интервалом", – отметили в пресс-службе. В МЖД принесли извинения за доставленные неудобства и обещали принять все необходимые меры по сокращению задержанных поездов.

Ранее сообщалось, что на маршруте МЦД-2 и Рижском направлении МЖД поезда следуют с увеличенными интервалами из-за непогоды. За изменениями в графике попросили следить в приложении ЦППК.

Вечером в пятницу на Москву обрушился сильный ливень. Из-за непогоды бригады Мосводостока перешли на усиленный режим работы. В городе задействованы 300 бригад и 270 единиц техники.

Из-за дождя Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности на 4 июля. В МЧС рекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.