Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД следуют с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На маршруте Московских центральных диаметров "Курско-Рижский" (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) поезда следуют с увеличенными интервалами из-за непогоды. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-2 и Рижском направлении поезда следуют с увеличенными интервалами из-за погодных условий. За изменениями в графике следите в нашем приложении", – говорится в сообщении.

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя, грозы и ветра. В Гидрометцентре объявили предупреждение в связи с непогодой. Вечером в пятницу и в ночь на субботу в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Сотрудники МЧС советуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Горожан призвали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

