Сильный дождь ожидается в столице к вечеру пятницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве вечером в пятницу и в ночь на субботу, сообщает портал "Метеоновости". В июле она составляет 94 миллиметра.

Как рассказали синоптики, атмосферные фронты обострились над Белоруссией и в результате сформировалась зона с ливнями и грозами.

"Эта зона неблагоприятной погоды со скоростью 40–50 километров в час движется на столичную область. После 18:00 с ливнями и грозами она приблизится к Московской области и будет определять погоду в ближайшие сутки", – говорится в сообщении.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в столице к вечеру. Не исключено выпадение града.

В то же время рекордных значений по количеству осадков не ожидается. Рекорд 3 июля принадлежит 1982 году, когда выпало 50,2 миллиметра осадков, а 4 июля – 1927 году, когда за сутки выпало 56,7 миллиметра.

В прошлом году самым дождливым июльским днем в Москве было 17 июля. Тогда за сутки выпало 14 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что кратковременные ливни с грозами ожидаются в столице в пятницу, 3 июля. Будет облачно с прояснениями, столбики термометров покажут 25–27 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что является нормой.

Гидрометцентр объявил предупреждение о грозе и ветре порывами до 15 метров в секунду. Оно действует 3 июля с 9:00 до 21:00.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.

Дождливую погоду обещают в большей части Центрального округа. В Воронежской и Белгородской областях температура может достигнуть 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья, а в Ставрополье поднимется до 40 градусов.

Дождь с градом и сильным ветром прогнозируют на юге Сибири и в Приморском крае. В Хакасии, Тыве и ряде районов Красноярского края штормовой ветер может разогнаться до скорости 30 метров в секунду.

В Центре погоды "Фобос" ранее рассказали, что в июле в Москве ожидается настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет идеальной для средней полосы России.