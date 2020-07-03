Москвичей предупредили о грозе в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Кратковременные ливни с грозами ожидаются в столице в пятницу, 3 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
Будет облачно с прояснениями, столбики термометров покажут 25–27 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. при грозе возможны порывы. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что является нормой.
Ранее Гидрометцентр объявил предупреждение о грозе и ветре порывами до 15 метров в секунду действует 3 июля с 9:00 до 21:00.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
Дождливую погоду обещают в большей части Центрального округа. В Воронежской и Белгородской областях температура может достигнуть 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья, а в Ставрополье поднимется до 40 градусов.
Дождь с градом и сильным ветром прогнозируют на юге Сибири и в Приморском крае. В Хакасии, Тыве и ряде районов Красноярского края штормовой ветер может разогнаться до скорости 30 метров в секунду.
В Центре погоды "Фобос" ранее рассказали, что в июле в Москве ожидается настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет "идеальной" для средней полосы России.
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