Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.

Дождливую погоду обещают в большей части Центрального округа. В Воронежской и Белгородской областях температура может достигнуть 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья, а в Ставрополье поднимется до 40 градусов.

Дождь с градом и сильным ветром прогнозируют на юге Сибири и в Приморском крае. В Хакасии, Тыве и ряде районов Красноярского края штормовой ветер может разогнаться до скорости 30 метров в секунду, передает "Российская газета".

Аномальная жара будет в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае, где температура может подняться выше 30 градусов. В столичном регионе в пятницу, 3 июля ожидается до плюс 30 градусов, а также действет предупреждение о грозе.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

В Центре погоды "Фобос" ранее рассказали, в июле в Москве ожидается настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет "идеальной" для средней полосы России.