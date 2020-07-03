"Макушка лета". Синоптики рассказали о погоде в июле

Фото: Москва 24
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ожидать в июле жителям Москвы. По мнению синоптика, этот месяц будет самым теплым и самым дождливым.
Он отметил, что месяц начинается с жаркой погоды. Температура в ближайшие пять дней будет на 4-5 градусов выше многолетних значений.
"То, что называется волной тепла. С третьего по седьмое июля температура будет выше нормы. Достаточно опасное явление для многих категорий жителей Москвы, особенно для людей пожилого возраста. Прогнозируется, что температура с завтрашнего дня будет подбираться к 30-градусной отметке. Завтра – 27–28 градусов, в выходные – 26–30 градусов. В понедельник уже будет до 31 градуса. По области и в Москве", – рассказал синоптик.
После 8 июля ожидается понижение температуры воздуха, однако во второй половине июля стоит ожидать еще одну волну жаркой погоды.
Одновременно с жаркой погодой весь месяц прогнозируются осадки, переменная облачность, грозы. Вильфанд объяснил, что преобладающий теплый воздух из Средиземноморья, Турции, Малой Азии, Ближнего Востока неустойчив и насыщен влагой. Помимо воздушных масс, по словам специалиста, июль – самый влажный месяц с климатической точки зрения.
"Именно в июле максимальное количество осадков. Связано это с тем, что дожди формируются не только из-за воздушных масс, насыщенных влагой, но и за счет переноса воздушных масс от земной поверхности в верхние слои атмосферы, когда происходит быстрая конденсация водяных паров, быстрое облакообразование и выпадение осадков", – заявил Вильфанд.
В Москве несколько дней не прекращаются дожди, которые сопровождаются сильным ветром. В пятницу в столице ожидаются грозы и сильный ветер. В связи с этим с 9:00 в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.
Москвичей предупредили о грозе в пятницу
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