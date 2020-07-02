Роспотребнадзор дал советы по работе во время жары

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Роспотребнадзор подготовил перечень рекомендаций, которые могут облегчить рабочие будни в жаркое время суток. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве советуют сокращать рабочий день на час, если температура воздуха в помещении достигла 28,5 градуса. Если же столбик термометра достиг 30,5 градуса, то сократить работу стоит уже на 4 часа.

Что касается работы на свежем воздухе, то критической отметкой в Роспотребнадзоре назвали 32,5 градуса. При таких условиях непрерывно работать можно не более 15–20 минут.

Общая продолжительность работы в этом случае должна равняться 4–5 часам. Подобный график подойдет людям в возрасте от 25 до 40 лет.

Кроме того, специалисты ведомства обратили внимание на то, что в жару необходимо соблюдать питьевой режим. Необходимо пить либо воду, либо компоты, либо несладкий чай. Организм также поддержат минеральная вода, витаминизированные напитки и кисломолочные продукты.

Накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что температура воздуха в Москве в течение июля будет превышать климатическую норму на 1-2 градуса. Лето, по прогнозам специалистов, будет теплым.

