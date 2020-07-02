Синоптики рассказали о погоде в столице в выходные

Фото:Москва 24/Игорь Иванко
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что дожди и температура до плюс 28 градусов прогнозируются в первые выходные июля. По ее словам, интенсивный дождь может быть в ночь на 4 июля, передает РИА Новости.
"Мы будем находиться вблизи атмосферных фронтов, поэтому, безусловно, без осадков не будет. Наиболее интенсивный дождь может пройти в ночь на субботу", – делится Позднякова.
Так, она подчеркивает, что в субботу и воскресенье будет переменная облачность, местами – кратковременные дожди. По информации синоптиков, в дневные часы выпадет от 0 до 10 миллиметров осадков.
Перед выходными, в пятницу, столбики термометров москвичей покажут до 30 градусов тепла. В этот день будет сохраняться плотный юго-западный ветер.
4 июля ночью температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов. Днем воздух достигнет отметки плюс 28 градусов. Небольшие изменения в температуре связаны с прохождением холодного фронта, когда ветер станет северо-западным.
5 июля – облачно с прояснениями, местами прогнозируются кратковременные дожди. Максимальная температура останется на уровне плюс 28 градусов.
Ранее новый вековой рекорд осадков зафиксировали в столице в июне. Как уточнил ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, нынешний год может стать самым дождливым в истории метеорологических наблюдений в Москве.
Помимо того, сообщалось, что в июле температура воздуха в городе превысит климатическую норму на 1–2 градуса. Показания дневных термометров ожидаются в диапазоне 23–28 градусов тепла. При этом средняя ночная температура будет колебаться от плюс 12 до 17 градусов.
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