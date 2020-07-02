Новый вековой рекорд осадков зафиксирован в столице в июне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столице в июне количество осадков достигло 193 миллиметров на метеостанции МГУ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МГУ.
"Июнь 2020 года стал самым дождливым за все 200 лет наблюдений за осадками в Москве: их количество, по данным метеорологической обсерватории МГУ, достигло в течение месяца 193 миллиметров", – говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1942 году, тогда в столице в июне выпало 174 миллиметра осадков.
Как рассказал ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, нынешний год может стать самым дождливым в истории метеорологических наблюдений в Москве, так как на метеостанции МГУ количество выпавших осадков за первую половину года впервые за 200 лет превысило 500 миллиметров.
По прогнозам синоптиков, в июле температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 1–2 градуса. Показания дневных термометров ожидаются в диапазоне 23–28 градусов тепла. Средняя ночная температура будет колебаться от плюс 12 до 17 градусов. При этом выпадет не более 70 процентов осадков, или около 60 миллиметров вместо положенных 94.
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