Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за дождя, грозы и ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 4 июля из-за сильного дождя, грозы и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечали, что зону с ливнями и грозами сформировали атмосферные фронты над Белоруссией. Сейчас эта зона со скоростью 40–50 километров в час движется на столичную область.
Ранее синоптики предупредили, что вечером в пятницу и в ночь на субботу в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. Также не исключен град. В Гидрометцентре объявили предупреждение в связи с непогодой до 21:00 3 июля.
Сотрудники МЧС советуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Горожан призвали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.
В то же время в Центре погоды "Фобос" рассказали, что в июле в Москве ожидается настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет идеальной для средней полосы России.
Ожидается, что столбики термометров в среднем будут останавливаться на показателях 23–28 градусов тепла. Кроме того, за июль в столичном регионе выпадет около 70% месячной нормы осадков (60 миллиметров).
Ливень обрушился на столичный регион
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