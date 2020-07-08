Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Сообщается, что причиной задержек стало повреждение провода.

"Утром пригородный поезд повредил контактный провод на станции "Лобня", в результате чего пропало напряжение на пути, по которому поезда следуют из области в сторону Москвы", – пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что на место происшествия оперативно прибыли специалисты. Им удалось восстановить контактный провод, что позволило возобновить движение поездов.

В данный момент движение пригородных электричек Савеловского направления МЖД и МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" происходит с увеличенным интервалом. Предпринимаются дополнительные меры для сокращения задержек.

Ранее задержки поездов произошли на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД. Причиной увеличенного интервала в движении электричек стали погодные условия.