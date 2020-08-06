Расписание электричек Ярославского направления МЖД временно изменят

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Движение некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги временно изменится 8–9 августа. Об этом сообщает ТАСС.

"В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Это связано с ремонтно-путевыми работами на станции Москва-Ярославская", – рассказали в пресс-службе МЖД.

Технологические окна преимущественно назначены на ночное время. Ограничения будут вводить с 20:30 по 5:00. За счет этого изменения в графике движения электропоездов будут минимальными.

Преимущественно изменится расписание для составов, которые курсируют между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Пушкино и Александров. Часть поездов проедут от Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская без остановок.

Ранее в августе сообщалось, что на Киевском направлении Московской железной дороги планируется построить шесть крупных транспортно-пересадочных узлов. Здесь будут пересадки на другие виды транспорта.

