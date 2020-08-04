В районе Филевский Парк построят путепровод через железнодорожные пути

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Строительство путепровода через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД начнется в ближайшее время, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, также начнется реконструкция улицы Барклая, Промышленного и Багратионовского проездов. Завершить работы планируется в 2023 году.

Электронный аукцион на выполнение подрядных работ уже объявлен. Заявки на участие принимаются до 25 августа.

Ранее сообщалось, что реконструкция путепровода началась на Дмитровском шоссе. Работы планируют завершить к концу 2022 года.