Реконструкция Фитаревской улицы начата в Коммунарке

04:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Коммунарке стартовали работы по реконструкции Фитаревской улицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина.
По его информации, в рамках работ будет реконструировано порядка 300 метров дорожного полотна для движения общественного транспорта. Всего проект пройдет в три этапа.
"Здесь выполнят строительство и реконструкцию нескольких улиц общей протяженностью около двух с половиной километров. Завершить все работы планируется до конца 2021 года", – сказал Жидкин.
Ремонт также будет проводиться на улицах Ясной и Сосенский Стан. Так, между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой появится магистраль районного значения. Ее длина составит 470 метров. Кроме того, из жилых кварталов будет сделан дополнительный выезд на улицу Александры Монаховой.
Помимо этого, улица Сосенский Стан будет продлена от Лазурной улицы до улицы Александры Монаховой. Далее дорога пройдет до планируемой магистрали МКАД – Коммунарка – Остафьево. Улица Ясная также будет продлена до станции метро "Коммунарка".
На всех упомянутых участках будет обновлено освещение. Кроме того, дороги будут оборудованы дождевой канализацией.
Жидкин добавил, что в общей сложности по Адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2023 года в ТиНАО построят порядка 300 километров дорог.
Ранее стало известно, что территорию в районе улицы Александры Монаховой благоустроят к октябрю. Отмечалось, что план работ составлен с учетом пожеланий местных жителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: