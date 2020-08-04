Реконструкция Фитаревской улицы начата в Коммунарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Коммунарке стартовали работы по реконструкции Фитаревской улицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина.

По его информации, в рамках работ будет реконструировано порядка 300 метров дорожного полотна для движения общественного транспорта. Всего проект пройдет в три этапа.

"Здесь выполнят строительство и реконструкцию нескольких улиц общей протяженностью около двух с половиной километров. Завершить все работы планируется до конца 2021 года", – сказал Жидкин.

Ремонт также будет проводиться на улицах Ясной и Сосенский Стан. Так, между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой появится магистраль районного значения. Ее длина составит 470 метров. Кроме того, из жилых кварталов будет сделан дополнительный выезд на улицу Александры Монаховой.

Помимо этого, улица Сосенский Стан будет продлена от Лазурной улицы до улицы Александры Монаховой. Далее дорога пройдет до планируемой магистрали МКАД – Коммунарка – Остафьево. Улица Ясная также будет продлена до станции метро "Коммунарка".

На всех упомянутых участках будет обновлено освещение. Кроме того, дороги будут оборудованы дождевой канализацией.

Жидкин добавил, что в общей сложности по Адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2023 года в ТиНАО построят порядка 300 километров дорог.

Ранее стало известно, что территорию в районе улицы Александры Монаховой благоустроят к октябрю. Отмечалось, что план работ составлен с учетом пожеланий местных жителей.