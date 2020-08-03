Свыше 2,2 тыс рабочих задействованы в ремонте участка Тверской улицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 2,2 тыс рабочих проводят ремонт участка Тверской улицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как сообщает Агентство "Москва", вечером 3 августа Бирюков лично проконтролировал ход ремонтных работ.

"В общей сложности принимают участие более 2,2 тысячи специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1 тысячи 350 единиц различной техники", – рассказал заммэра.

Он напомнил, что замета асфальта осуществляется по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром". Данный метод позволяет сократить время проведения ремонта, но требует полного перекрытия движения на участке.

"Впервые мы опробовали эту технологию четыре года назад, когда укладывали асфальт на улице Тверская, метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке три", – отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что работы по обновлению дорожного полотна проходят в несколько этапов. Так, изначально ремонтники провели фрезерование асфальтобетонного покрытия.

"Затем специалисты приступили к ремонту бордюрного камня, причем из 3 тысяч погонных метров, установленных в 2016 году на этом участке улице Тверская, потребовалась замена только 17 метров", – заявил Бирюков.

На следующем этапе специалисты установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Далее им предстоит нанести битумную эмульсию на нижний слой полотна для лучшего сопряжения разных слоев покрытия.

Планируется, что завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

Ранее в Москве начались работы по ремонту участка Тверской улицы. Замена асфальтобетонного покрытия проводится от улицы Моховая до Настасьинского переулка.

Сообщалось, что работы будут полностью завершены до 00:00 4 августа.