Движение на Тверской улице ограничат 3-4 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что на участке Тверской улицы временно перекроют движение для ремонта. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Участок улицы Тверская от улицы Моховая до Настасьинского переулка будет закрыт для автотранспорта 3-4 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна", – рассказал представитель мэрии.
Ремонт проведут в период с 0:00 3 августа по 24:00 4 августа. Бирюков подчеркнул, что на участке в 1,3 километра полностью перекроют проезд для автомобилей.
Также заммэра рассказал, что ранее дорожное покрытие на Тверской на данном участке меняли в 2016 году. Благодаря укладке "единым ковром" срок службы асфальта составил пять лет (против трех по нормативам). Аналогичную технологию применят и теперь.
Обновление асфальта, как ожидается, позволит убрать колейность и снизить риск ДТП.
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