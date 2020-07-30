В Москве на участке Тверской улицы заменят асфальт "единым ковром"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью заменят асфальт по технологии укладки "единый ковер", сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
По его словам, точная дата будет определена с учетом погодных условий и заблаговременно доведена до граждан.
"Движение транспорта на этом участке будет перекрыто. Работы будут проводиться в вечернее время", – рассказал Бирюков.
Он добавил, что на данном участке покрытие последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единый ковер". При этом дорога на Тверской улице относится к первой категории, для которой срок службы асфальта составляет три года.
"Из-за высокой интенсивности движения на участке уже образовалась колейность. Чтобы это не привело к ДТП, было решено провести ремонт. Работы займут примерно два дня, будут вестись ускоренными темпами", – отметил заммэра.
Ранее сообщалось, что реконструкция путепровода началась на Дмитровском шоссе. Благодаря мостовому сооружению водители смогут передвигаться по четырем полосам, тогда как сейчас для проезда доступны только три.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: