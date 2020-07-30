В Москве на участке Тверской улицы заменят асфальт "единым ковром"

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На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью заменят асфальт по технологии укладки "единый ковер", сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, точная дата будет определена с учетом погодных условий и заблаговременно доведена до граждан.

"Движение транспорта на этом участке будет перекрыто. Работы будут проводиться в вечернее время", – рассказал Бирюков.

Он добавил, что на данном участке покрытие последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единый ковер". При этом дорога на Тверской улице относится к первой категории, для которой срок службы асфальта составляет три года.

"Из-за высокой интенсивности движения на участке уже образовалась колейность. Чтобы это не привело к ДТП, было решено провести ремонт. Работы займут примерно два дня, будут вестись ускоренными темпами", – отметил заммэра.

Ранее сообщалось, что реконструкция путепровода началась на Дмитровском шоссе. Благодаря мостовому сооружению водители смогут передвигаться по четырем полосам, тогда как сейчас для проезда доступны только три.