Между деревнями Пыхчево и Яковлево расширили дорогу

08:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ТиНАО завершили расширение и ремонт проезжей части дороги, которая проходит от деревни Пыхчево до деревни Яковлево, расположенных в поселении Десеновском, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы проводились по просьбе местных жителей. В результате узкую дорогу длиной 3,9 километра расширили до 7–7,5 метров. Такой ширины проезжей части достаточно для безопасного движения общественного транспорта. Таким образом, по дороге могут при необходимости запустить автобусный маршрут.
Вдоль дороги проложили 1250 метров инженерных сетей. В местах подтоплений обустроили ливневую канализацию протяженностью более 200 метров и проложили почти 200 метров водопропускных труб.
Тротуары отделили от проезжей части бордюрным камнем протяженностью более пяти тысяч метров. Площадь тротуарного покрытия составила почти 1,9 тысячи квадратных метров. Его уложили в два слоя.
На протяжении дороги между деревнями Пыхчево и Яковлево установили более 130 современных фонарей с энергосберегающими лампами. Также вдоль дороги появились газоны общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, а осенью там высадят более 150 кустарников.
Ранее был одобрен проект реконструкции участка Калужского шоссе на пересечении с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД). Он предусматривает реконструкцию участка Калужского шоссе на пересечении со скоростной автомагистралью А113.
Работы пройдут в ТиНАО в рамках первой очереди строительства транспортной развязки № 32 в составе первого пускового комплекса ЦКАД. Отмечается, что проект реализуется с целью устранения "узких" мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации.
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