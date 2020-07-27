В Москве планируют реконструировать развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

27 июля, 22:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Клеверная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе будет реконструирована, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
"Недавно эксперты нашего ведомства согласовали проект работ на северо-востоке Москвы. В основной период их проведения будет построен новый путепровод на Алтуфьевском шоссе, включая реконструкцию участка прямого хода, строительство проезда с внутренней стороны МКАД, переходно-скоростных полос в местах примыкания съездов, а также реконструкцию последних", – рассказал Леонов.
Проектная документация уже согласована. Она включает в себя строительства двухполосного съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внешнюю сторону МКАД. Кроме того, будет организован съезд с кольцевой дороги на шоссе в сторону центра.
Также планируется ремонт существующих съездов, а также перестройка инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства. Помимо этого, специалисты сформируют боковой проезд вдоль внутренней стороны МКАД, а расположенный над магистралью путепровод реконструируют.
Сообщается, что в рамках проекта планируется строительство двух путепроводов: 1) по основному ходу Алтуфьевского шоссе, который будет пересекать МКАД почти под прямым углом; 2) на левоповоротном съезде с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внешнюю сторону МКАД.
Леонов добавил, что также планируется строительство новых остановок общественного транспорта, а также благоустройство и озеленение территории. Кроме того, специалисты проведут реконструкцию двух светофоров.
Председатель Москомэкспертизы сообщил, что всего планируется реконструкция развязок с кольцевой магистралью на 20 объектах. Из них больше половины уже построена.
"Сергей Собянин поставил задачу: в ближайшее время – до начала 2021 года – завершить проектирование и приступить к реконструкции еще пяти развязок", – отметил Леонов.
Ранее стало известно о планах по реконструкции участка улицы Верхние Поля на юго-востоке Москвы. Проектом запланировано возведение подземного пешеходного перехода, устройство остановок общественного транспорта и переустройство инженерных коммуникаций.
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