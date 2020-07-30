Фото: stroi.mos.ru
Реконструкция путепровода началась на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Мы приступили к реконструкции путепровода на Дмитровском шоссе. Подрядная организация вышла на объект, ведутся подготовительные работы. Реконструкцию планируем завершить к концу 2022 года", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он рассказал, что длина путепровода составляет 312,12 метра, ширина – 44 метра. По его словам, благодаря мостовому сооружению водители смогут передвигаться по четырем полосам, тогда как сейчас для проезда доступны только три.
Во время строительных работ специалисты полностью заменят опоры и пролетные строения. Руководитель департамента отметил, что для обеспечения пропускной способности магистрали на период реконструкции будет возведен временный путепровод.
Также в процессе работ специалисты планируют провести реконструкцию съездов между Дмитровским шоссе и улицей Валаамская, улицей Линии Октябрьской железной дороги, Локомотивным проездом. На путепроводе оборудуют четырехметровые тротуары, установят шумозащитные и грязезащитные экраны, автоматическую противогололедную систему, а также центральный и боковые барьерные ограждения.
Ранее сообщалось, что клеверная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе будет реконструирована. Проектная документация включает в себя строительства двухполосного съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внешнюю сторону МКАД. Кроме того, будет организован съезд с кольцевой дороги на шоссе в сторону центра.
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