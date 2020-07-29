Собянин: ремонт Большого Каменного моста планируется завершить до конца 2021 года

11:59
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Капитальный ремонт Большого Каменного моста в столице планируется завершить до конца 2021 года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ.
Мэр отметил, что Большой Каменный мост был построен 80 лет назад и ни разу не ремонтировался.
"По большому счету мост надо разобрать полностью и собрать уже из новых деталей и конструкций, провести замену металлоконструкций и железобетонных перекрытий. Помимо прочего, это еще и памятник культуры. Поэтому необходимы тщательные работы по восстановлению его облика. Надеюсь, что до конца следующего года реконструкция будет закончена", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".
Глава города добавил, что работы на мосту ведутся без закрытия автомобильного движения.
"Решили разбить на две части технологические: половина моста будет функционировать, половина будет находиться в ремонте", – сказал мэр.
Собянин также сообщил, что в последние годы была проведена реконструкция 20 мостов и путепроводов.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что в ходе капитального ремонта Большого Каменного моста отреставрируют чугунные элементы ограждения и воссоздадут исторические дубовые витражи.
Он уточнил, что проектом капремонта моста также предусмотрена реставрация гранитной облицовки и мачт освещения. К настоящему моменту уже снято около 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, разобраны железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега и ограждение моста.
В работах задействованы около 200 специалистов комплекса городского хозяйства и 60 единиц строительной техники.
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