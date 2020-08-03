В Москве начали дорожный ремонт на участке Тверской улицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице начали работы по ремонту на участке Тверской улицы. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отметили в ведомстве, ремонт проводится на участке Тверской улицы от улицы Моховая до Настасьинского переулка.

"На время проведения ремонта движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра полностью перекрыто для автомобилей", – подчеркнули в пресс-службе.

Планируется, что специалисты проведут замену асфальтобетонного покрытия. Работы будут полностью завершены 4 августа в 24:00.

"При проведении ремонтных работ на улице Тверская, как и четыре года назад, будет применяться технология бесшовной укладки асфальта "единым ковром". Замена дорожного покрытия будет проводиться одновременно на всей ширине проезжей части", – пояснили в пресс-службе.

Ранее о ремонте дороги на Тверской улице сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что на участке полностью перекроют проезд для автомобилей.