В Москве начали дорожный ремонт на участке Тверской улицы

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столице начали работы по ремонту на участке Тверской улицы. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства Москвы.
Как отметили в ведомстве, ремонт проводится на участке Тверской улицы от улицы Моховая до Настасьинского переулка.
"На время проведения ремонта движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра полностью перекрыто для автомобилей", – подчеркнули в пресс-службе.
Планируется, что специалисты проведут замену асфальтобетонного покрытия. Работы будут полностью завершены 4 августа в 24:00.
"При проведении ремонтных работ на улице Тверская, как и четыре года назад, будет применяться технология бесшовной укладки асфальта "единым ковром". Замена дорожного покрытия будет проводиться одновременно на всей ширине проезжей части", – пояснили в пресс-службе.
Ранее о ремонте дороги на Тверской улице сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что на участке полностью перекроют проезд для автомобилей.
Движение на Тверской улице ограничат 3-4 августа
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