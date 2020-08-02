Какие железнодорожные объекты построили в Москве за последние годы

В первое воскресенье августа в России традиционно отмечается День железнодорожника. Профессиональный праздник появился еще в 1896 году, а дату приурочили ко дню рождения Николая I, который положил начало развитию железнодорожной сети в стране. Рассказываем, какие главные объекты железной дороги открылись в Московском регионе за последние годы.

Московские центральные диаметры (МЦД)

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые два маршрута МЦД открыли 21 ноября 2019 года. Поезда на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" курсируют от станции Одинцово до Лобни, а на МЦД-2 "Курско-Рижский" – от Нахабина до Подольска. Суммарная протяженность первых диаметров составляет 132 километра пути, на момент открытия на диаметрах были открыты 57 станций. Ежедневный пассажиропоток достигает 550 тысяч человек.

На МЦД действуют три тарифные зоны с установленной стоимостью: "Центральная" (внутри Москвы) – 40 рублей, "Пригород" (в пределах МЦД) – 47 рублей и "Дальняя" – 47 рублей + 24 рубля за каждую зону до границ МЦД. До 2025 года планируют открыть еще три диаметра: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", МЦД-4 "Киевско-Горьковский" и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий".

В конце июня Сергей Собянин вместе с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыл станцию Славянский бульвар МЦД-1. Станция представляет из себя платформу нового типа. Над ней установлен специальный купольный навес, который способен защитить пассажиров от погодных явлений – от дождя до палящего солнца.

Станция Славянский бульвар расположена между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро. Пассажирами нового ТПУ стали около миллиона жителей Подмосковья. Новая станция помогла снизить нагрузку на синюю ветку метро.

А совсем недавно – 28 июля – мэр Москвы и гендиректор ОАО "РЖД" открыли после реконструкции конечную станцию МЦД-2 "Курско-Рижский" – Нахабино. По сути, на станции возвели полноценный пригородный вокзал Московской области, чья площадь составляет 8,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, пропускная способность ее выросла почти в три раза. Нахабино – тринадцатая станция, которую реконструировали или построили с момента открытия движения на диаметрах. В дальнейшем на МЦД планируется открыть еще 14 станций.

Московское центральное кольцо (МЦК)

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московское центральное кольцо запустили для пассажиров 10 сентября 2016 года. В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, президент Владимир Путин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Общая длина кольца составляет 54 километра, оно проходит по 26 районам Москвы, где проживает более двух миллионов человек. На МЦК работает 31 станция, на некоторых из них есть пересадки на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савеловского и Смоленского направлений Московской железной дороги, а также на близлежащие станции метро. В часы пик электропоезда "Ласточка" ходят по кольцу каждые 4 минуты, в другое время – 8 минут.

"Ласточки" приспособлены для маломобильных групп населения, пассажиров с детьми, удобны для провоза велосипедов, колясок. Поезда оснащены туалетами, системами климат-контроля и Wi-Fi. Проезд по МЦК стоит так же, как и на метро, причем в течение 90 минут пересесть из подземки можно бесплатно. Рекордный пассажиропоток в прошлом году составил 580 тысяч человек в день.

В начале этого года открыли один из важных объектов транспортной инфраструктуры на МЦК – пересадочный узел между платформой НАТИ Октябрьской железной дороги и станцией МЦК Лихоборы. Во время работ был создан новый пассажирский вестибюль на платформе, полностью перестроен вестибюль станции Лихоборы и связывающий их надземный пешеходный переход через Северо-Восточную хорду длиной 85 метров. Площадь сооружений составила 2,7 тысячи квадратных метров. На открытии транспортного объекта присутствовали Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Новый переход за несколько месяцев позволил уменьшить пассажиропоток на станции метро "Комсомольская" на 4–5%.

Московская железная дорога (МЖД)

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кроме крупных проектов, таких как МЦК и МЦД, на железной дороге продолжают ежедневную работу по развитию инфраструктуры, опираясь на цифровые технологии. Так, до конца года в Москве и Подмосковье будет уложено 83 километра новых бесстыковых путей, откроется несколько новых железнодорожных станций, завершится строительство четвертого главного пути на участке Мытищи – Пушкино, второго главного пути от Реутова до Балашихи.