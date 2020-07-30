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Мэр Москвы

17:44

На Московских центральных диаметрах откроют 14 новых станций

город мэр Москвы Сергей Собянин транспорт МЦД

На Московских центральных диаметрах откроют 14 новых станций

Еще 14 новых станций планируется открыть на Московских центральных диаметрах (МЦД), заявил в эфире телеканала "Россия 24" Сергей Собянин.

По его словам, реконструировано 13 старых станций, этот процесс также будет продолжаться. Мэр уточнил, что в ближайшее время откроется станция в Подольске на МЦД-1, которая фактически станет крупным воказлом.

"Идет большая прокладка новых магистральных линий, реконструкция действующих, проекты создания новых станций, реконструкция путепроводов. Ни на один день эта работа не останавливается", – рассказал глава города о проектах МЦД.

До конца 2020 года для диаметров поставят 180 новых вагонов поездов "Иволга". ЦППК получит 120 вагонов "Иволга 1.0" для МЦД-2 и 60 "Иволга 2.0" для МЦД-1.

К 2025 году должно появиться пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в ноябре 2019 года.

Рядом с крупными пересадочными станциями на МЦД-1 и МЦД-2 разметят стоянки для велосипедов и парковки для каршеринга и такси. Порядка 500 гектаров прилегающей к диаметрам территории благоустроят.

С 20 станций МЦД можно бесплатно пересесть на метро и МЦК, к 2024 году их станет 24. Столичные пассажиры экономят на ежедневных поездках до 50 процентов, а жители Московской области – до 75 процентов стоимости.

"Мосгорсправка": МЦД

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