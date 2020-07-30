На Московских центральных диаметрах откроют 14 новых станций

Еще 14 новых станций планируется открыть на Московских центральных диаметрах (МЦД), заявил в эфире телеканала "Россия 24" Сергей Собянин.

По его словам, реконструировано 13 старых станций, этот процесс также будет продолжаться. Мэр уточнил, что в ближайшее время откроется станция в Подольске на МЦД-1, которая фактически станет крупным воказлом.

"Идет большая прокладка новых магистральных линий, реконструкция действующих, проекты создания новых станций, реконструкция путепроводов. Ни на один день эта работа не останавливается", – рассказал глава города о проектах МЦД.

До конца 2020 года для диаметров поставят 180 новых вагонов поездов "Иволга". ЦППК получит 120 вагонов "Иволга 1.0" для МЦД-2 и 60 "Иволга 2.0" для МЦД-1.

К 2025 году должно появиться пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в ноябре 2019 года.

Рядом с крупными пересадочными станциями на МЦД-1 и МЦД-2 разметят стоянки для велосипедов и парковки для каршеринга и такси. Порядка 500 гектаров прилегающей к диаметрам территории благоустроят.

С 20 станций МЦД можно бесплатно пересесть на метро и МЦК, к 2024 году их станет 24. Столичные пассажиры экономят на ежедневных поездках до 50 процентов, а жители Московской области – до 75 процентов стоимости.