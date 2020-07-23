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16:57

Возле МЦД-1 и МЦД-2 благоустроят порядка 500 га земель

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова

В Москве благоустроят около 500 гектаров, прилегающих к МЦД-1 и МЦД-2, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиану Княжевскую.

"Проектировщики хотели сделать возле станций понятную навигацию, освещенные проходы, раздельное движение для пешеходов и велосипедистов, озелененную территорию. Нужно было соответствовать повышенным стандартам комфорта. В рамках МЦД-1 запланировано 220 гектаров благоустройства, в рамках МЦД-2 – порядка 270 гектаров", – рассказала она.

Также Княжевская добавила, что на пристанционных пространствах будут организованы непрерывные пешеходные связи, обеспечивающие доступность диаметров для жилых территорий и других объектов.

Ранее сообщалось, что рядом со станциями МЦД появятся парковки для каршеринга и стоянки для велосипедов.

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