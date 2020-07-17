Назван топ‑10 самых запрашиваемых станций МЦД в "Яндексе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова

Пользователи поискового сервиса "Яндекс" в июне – июле чаще всего запрашивали информацию по четырем конечным станциям МЦД, станции Бутово и пяти пересадочным станциям, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Среди них четыре конечные станции диаметров – Одинцово и Лобня МЦД-1, Нахабино и Подольск МЦД-2, Бутово второго диаметра, а также пересадочные: Царицыно, Волоколамская, Текстильщики, Дмитровская и Рижская МЦД-2", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в первые месяцы после запуска диаметров пользователи чаще искали информацию о схемах МЦД, этот запрос и на сегодняшний день является популярным.

Отмечается, что также пассажиры стали интересоваться датами открытия новых станций. Самым популярным стал вопрос по сроку запуска станции Славянский бульвар на МЦД-1.

Как стало известно ранее, на станциях Московских центральных диаметров появились специальные места для встречи пассажиров. Их пометили стикерами. Всего разместили 41 наклейку на 20 станциях МЦД-1 и МЦД-2.

На МЦД-1 стикеры разместили на станциях Савеловская, Беговая, Окружная и еще 15 платформах, а на МЦД-2 – на 12 станциях, среди которых Царицыно, Кубанская, Текстильщики и другие.

Ранее стало известно, что к 2024 году число станций МЦД, с которых можно будет сделать бесплатную пересадку на метро и МЦК, достигнет 24. На данный момент эта услуга доступна на 20 платформах.

