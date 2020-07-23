Рядом со станциями МЦД появятся парковки для каршеринга и стоянки для велосипедов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рядом с крупными пересадочными станциями на МЦД-1 и МЦД-2 разметят стоянки для велосипедов и парковки для каршеринга, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиану Княжевскую.
"Московские центральные диаметры проходят по территории 38 районов. Мы хотим максимально комфортно организовать городское пространство около станций. Рядом с транспортными узлами, которые мы прорабатываем, разместятся зоны для парковок каршеринга, стоянки для велосипедов и такси", – рассказала Княжеская.
Она добавила, что площадь территории развития вдоль МЦД-1 составляет порядка 590 гектаров, а МЦД-2 – почти 1 тысячу 280 гектаров. В ближайшей доступности к станциям проживают 1,5 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что движения поездов между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 не будет до конца июля. Все изменения связаны с работами по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке диаметра.
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