Движения поездов между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 не будет до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца июля на участке МЦД-2 между станциями Курская и Дмитровская изменится расписание поездов, сообщается на портале ЦППК. Все изменения связаны с работами по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке диаметра.

"В рабочие дни июля с 20 по 24 июля, с 27 по 31 июля с 10:50 до 14:15, а также в выходные дни 18, 19, 25, 26 июля с 10:15 до 14:15 не будет движения на участке Курская – Дмитровская МЦД-2. В дневное время электропоезда будут курсировать по укороченным маршрутам. По выходным дням до 18:25 поезда будут следовать с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.

Также будут изменены расписание и маршруты пригородных поездов Курского и Рижского направлений.

Ранее стало известно, что до конца года для Московских центральных диаметров (МЦД) поставят 180 новых вагонов поездов "Иволга". Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что это позволит полностью обновить парк поездов на обоих диаметрах.