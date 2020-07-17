Дептранс предупредил о дачных заторах в столице в пятницу вечером

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом вечером 17 июля. Соответствующее заявление распространила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что многие столичные жители сегодня отправятся на дачи. В связи с этим прогнозируются транспортные затруднения на дорогах.

"Вечерние девять баллов сопровождают нас всю неделю. <...> Чтобы добраться домой быстрее, советуем пересесть на общественный транспорт", – заявили в столичном Дептрансе.

В ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости использования личного транспорта лучше выехать либо до 15:00, либо после 20:00.

Ранее стало известно, что с 20 июля по 25 октября будет ограничено движение на нескольких улицах в центре Москвы. В частности, ограничения коснутся Рубцовской и Семеновской набережных.