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Москва 24

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11:19

МЦК установило новый рекорд по перевозке пассажиров

транспорт метро город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 580 тысяч пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) 25 декабря, что стало рекордным числом.

"В Новый год с новым рекордом! 580,1 тысячи пассажиров проехали по МЦК 25 декабря! Спасибо, что выбираете МЦК и метро", – говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Предыдущий рекорд был установлен 29 ноября – тогда МЦК воспользовались более 570 тысяч пассажиров. Этот рекордный показатель был достигнут в том числе благодаря сокращению интервалов движения и пересадкам на линии Московских центральных диаметров.

Московское центральное кольцо открыли в сентябре 2016 года, сейчас оно проходит через 26 районов столицы, в которых живут около двух миллионов человек. В сентябре Московскому центральному кольцу исполнилось три года.

Самой популярной станцией по итогам первого полугодия стала Площадь Гагарина, которую ежедневно выбирают 44 тысячи пассажиров. За ней следуют Кутузовская и Ботанический сад.

На кольце действует 31 станция с пересадками на 23 станции метро и 10 пересадками на девять радиальных направлений железной дороги, в том числе четыре пересадки на Московские центральные диаметры, а также на наземный общественный транспорт.

По кольцу курсируют поезда "Ласточка". Составы приспособлены для инвалидов, пассажиров с детьми и велосипедистов. В них есть туалеты, системы климат-контроля и бесплатный Wi-Fi.

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